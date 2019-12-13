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Kızılcahamam’da sıcak su sondaj kuyusu açıldı
ANKARA (AA) - Kızılcahamam'da sıcak su sondaj çalışmasına başladı.Terminal binası yakınlarında başlayan çalışma nedeniyle Kaymakam Can Aksoy, Kızılcahamam, Belediye Başkanı Süleyman Acar, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet...
Genel 13.12.2019, 12:52
ANKARA (AA) - Kızılcahamam'da sıcak su sondaj çalışmasına başladı.
Terminal binası yakınlarında başlayan çalışma nedeniyle Kaymakam Can Aksoy, Kızılcahamam, Belediye Başkanı Süleyman Acar, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun ve ilgililerin katılımıyla tören düzenlendi.
Termal suyun ilçe için çok önemli olduğuna vurgu yapan Acar, yeni kaynaklar üzerine yapılacak yatırımlarla ilçeye ekonomik girdinin artacağını ifade etti.
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