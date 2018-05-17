Kızılcahamam'da ruhsatsız silah operasyonu

ANKARA (AA) - Kızılcahamam'da düzenlenen operasyonda 3 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasadışı işlerle mücadele kapsamında daha önceden belirlenen adreslere operasyon yapıldı.

Aramalarda biri kurusıkı tabancadan bozma 2 tabanca, 1 adet av tüfeği ve tabancalara ait şarjör ile fişekler bulundu.

Silahlara el koyan polis ekipleri, şüpheli D.K'yı (58) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.