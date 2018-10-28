Kızılcahamam'da robotik kodlama eğitimi başlıyor

ANKARA (AA) - Kızılcahamam ilçesinde, Robotik Kodlama Eğitici Eğitimi Teknik Destek Projesi'nde sözleşme imzalandı.

Kaymakamlık Proje Koordinasyon Birimi tarafından hazırlanan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve İlim Yayma Cemiyeti Kızılcahamam Şubesi'nin ortağı olduğu Robotik Kodlama Eğitici Eğitimi Teknik Destek Projesi, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildi.

İmzalanan sözleşmeyle ajans tarafından 24 bin lira hibe kredi desteği sağlanan proje kapsamında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Halk Eğitim Merkezinde kurulacak robotik kodlama atölyesinde, okullardan seçilecek öğretmenlere bir hafta süreyle robotik kodlama eğitimi verilecek.