Kızılcahamam'da Ramazan Bayramı

ANKARA (AA) - Kızılcahamam ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.Kızılcahamam Kaymakamlığı ve Kızılcahamam Belediyesi tarafından Adem Özbekler Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan...