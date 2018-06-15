Kızılcahamam'da Ramazan Bayramı

ANKARA (AA) - Kızılcahamam ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Kızılcahamam Kaymakamlığı ve Kızılcahamam Belediyesi tarafından Adem Özbekler Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Kaymakam Mehmet Yıldız, vatandaşların bayramlarını tebrik etti.
Belediye Başkanı Muhittin Güney de hemşehrilerinin bayramlarını kutladı.
İlçe protokolü, bayramlaşma töreninin ardından Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, huzurevi ve şehit polis memuru Zekeriye Yurdakul’un babası Hayrettin Yurdakul’un evini ziyaret etti.
Bayramlaşma programına, Garnizon Komutanı Kadir Bilgi, Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara milletvekili adayı Yaşar Yıldırım, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.