Kızılcahamam’da Öğretmenler Günü kutlandı

ANKARA (AA) - Kızılcahamam'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Kızılcahamam Kız İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'ndaki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş ve Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Ardından yeni emekli olan öğretmen Sedat Eroğlu'na söz verilerek duygularını anlatması istendi.

Öğretmenler korosu türküler seslendirdi. Daha sonra, Kız İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Asuman Ünsal'ın fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Programa, Kaymakam Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, Cumhuriyet Bassavcısı Hamza Ocak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Bilgi, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Süleyman Acar, kurum müdürleri, okul müdürleri ve veliler katıldı.