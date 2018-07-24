Kızılcahamam'da öğrenci yurtları yayarına kermes açıldı

ANKARA (AA) - Kızılcahamam ilçesinde, öğrenci yurtları yararına kermes düzenlendi.
Merkez Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği'nin, Kızılcahamam ilçesindeki öğrenci yurtları yararına düzenlediği kermesin açılışı, Akçay Mahallesi'ndeki Yatılı Kız Kursu binası bahçesinde yapıldı.
İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın duasıyla açılışı yapılan kermeste, çeşitli yemekler, hamur işleri, giyim ve çeşitli eşyalar satışa sunuldu.
Kermesin açılışana Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş da katıldı.
Kermes 29 Temmuz'da sona erecek.