Kızılcahamam'da nevruz kutlandı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde nevruz etkinliklerle kutlandı.

Nevruz dolayısıyla Kızılcahamam Orhangazi Ortaokulu bahçesinde kutlama programı düzenlendi.

Nevruz ateşinin yakılmasıyla başlayan kutlama programında, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız ve Belediye Başkanı Muhittin Güney, yakılan ateşin üstünde atladı. Ardından yapılan Türklerin Ergenekon'dan çıkışını temsilen demir dövme töreninde, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Acar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş demir dövdü.

Yumurta tokuşturma, yoğurt yeme, elma yeme, yumurta taşıması, sandalye kapmaca yarışmalarının da yapıldığı kutlamada, Kızılcahamam Anadolu İmam Hatip Lisesi Mehter Takımı konser verdi.

Kutlamaya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kadir Bilgi, Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey ve İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay da katıldı.