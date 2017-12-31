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Kızılcahamam’da Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi

ANKARA (AA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kızılcahamam Temsilciliği tarafından Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi programı düzenlendi.Kızılcahamam Belediyesi Nikah ve Toplantı Salonundaki etkinlik, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Sinevizyon...

31 Aralık 2017 Pazar 21:53
Kızılcahamam’da Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi
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ANKARA (AA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kızılcahamam Temsilciliği tarafından Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi programı düzenlendi.

Kızılcahamam Belediyesi Nikah ve Toplantı Salonundaki etkinlik, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Sinevizyon gösterisi ile devam eden programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu ve sema yapıldı.

Siyer-i Nebi Yarışmasında dereceye giren öğrencilere de ödüllerin takdim edildiği programa, Kızılcahamam Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, İlçe Müftüsü Sinan Kazancı, okul müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Anahtar Kelimeler:
AnkaraKızılcahamam
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