Kızılcahamam’da Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi

ANKARA (AA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kızılcahamam Temsilciliği tarafından Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi programı düzenlendi.

Kızılcahamam Belediyesi Nikah ve Toplantı Salonundaki etkinlik, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Sinevizyon gösterisi ile devam eden programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu ve sema yapıldı.

Siyer-i Nebi Yarışmasında dereceye giren öğrencilere de ödüllerin takdim edildiği programa, Kızılcahamam Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, İlçe Müftüsü Sinan Kazancı, okul müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.