Kızılcahamam’da mahalle ziyaretleri başladı

ANKARA (AA) - Kızılcahamam Velediye Başkan Süleyman Acar, haftada bir gün gerçekleşecek olan mahalle ziyaretlerine başladı. Belediye Başkanı Süleyman Acar, Belediye Meclis Üyesi Dursun Barun ile birlikte, Eğerli Dereköy, Eğerli Alören, Başköy,...