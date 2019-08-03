Kızılcahamam'da mahalle buluşmaları sürüyor

ANKARA (AA) - Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, haftada bir gün gerçekleştirdiği mahalle buluşmalarına devam ediyor.
Her hafta farklı mahalleleri ziyaret eden Başkan Acar, mahalle buluşmalarına devam ettiklerini söyleyerek şunları kaydetti: "Mahallelerimizi ziyaret ederek devam eden çalışmalarımızın yanı sıra yeni planlamalarımızı, yöre sakinlerinin ihtiyaç ve taleplerini hep birlikte değerlendiriyoruz. Hemşehrilerimizin fikirlerini almak ve görüş alışverişinde bulunmak için yaptığımız bu ziyaretler son derece verimli geçiyor."