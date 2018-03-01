Kızılcahamam'da kodlama eğitimi

ANKARA (AA) - Kızılcahamam İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, Halk Eğitim Merkezinde kodlama atölyesi oluşturularak eğitim verileceğini, bu eğitimden Kızılcahamam'daki tüm öğrencilerin faydalanabileceğini söyledi.

Karakuş, yaptığı açıklamada, ilçede Kodlama, Robotik ve Hobi Atölyeleri Projesini hayata geçirmek istediklerini belirterek, bu kapsamda Kaymakam Mehmet Yıldız'ın onayı ile çalışmalara başladıklarını belirtti.

İlçeden bazı öğretmenlerin katılımıyla proje ile ilgili alanında uzman kişilerle bilgi alışverişi yapıldığını ifade eden Karakuş, Manisa'daki kodlama atölyelerinde de incelemelerde bulunduklarını aktardı.

Karakuş, "Kızılcahamam'da Kodlama, Robotik ve Hobi Atölyeleri Projesi hayata geçiriliyor. Halk Eğitim Merkezinde kodlama atölyesi oluşturularak eğitim verilecek. Bu eğitimden Kızılcahamam'daki tüm öğrenciler faydalanabilecek." diye konuştu.