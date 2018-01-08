Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Kızılcahamam'da kitap kurtları ödüllendirildi

ANKARA (AA) - Kızılcahamam İlçe Halk Kütüphanesi, aralık ayında en fazla kitap okuyan "kitap kurtlarını" ödüllendirdi.Halk Kütüphanesi'nden yapılan açıklamaya göre, aralık ayı boyunca yetişkinler düzeyinde 9 kitapla ev...

08 Ocak 2018 Pazartesi 11:35
Kızılcahamam'da kitap kurtları ödüllendirildi
banner230

ANKARA (AA) - Kızılcahamam İlçe Halk Kütüphanesi, aralık ayında en fazla kitap okuyan "kitap kurtlarını" ödüllendirdi.

Halk Kütüphanesi'nden yapılan açıklamaya göre, aralık ayı boyunca yetişkinler düzeyinde 9 kitapla ev hanımı Şerife Mengüç, lise düzeyinde 10 kitapla Mustafa Aydoğan, ortaokul düzeyinde 35 kitapla Zeki Melih Akbulut, ilkokul düzeyinde 39 kitapla İdil Asya Karakuş, okul öncesi düzeyinde ise 35 kitapla Berra Zeynep Gemici aralık ayı kitap kurdu oldu.

Okuyucular, kitap kurdu belgesi, dergi ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.


Anahtar Kelimeler:
Kitap KurduKitap OkumaKütüphane
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim