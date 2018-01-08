Kızılcahamam'da kitap kurtları ödüllendirildi

ANKARA (AA) - Kızılcahamam İlçe Halk Kütüphanesi, aralık ayında en fazla kitap okuyan "kitap kurtlarını" ödüllendirdi.

Halk Kütüphanesi'nden yapılan açıklamaya göre, aralık ayı boyunca yetişkinler düzeyinde 9 kitapla ev hanımı Şerife Mengüç, lise düzeyinde 10 kitapla Mustafa Aydoğan, ortaokul düzeyinde 35 kitapla Zeki Melih Akbulut, ilkokul düzeyinde 39 kitapla İdil Asya Karakuş, okul öncesi düzeyinde ise 35 kitapla Berra Zeynep Gemici aralık ayı kitap kurdu oldu.

Okuyucular, kitap kurdu belgesi, dergi ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.



