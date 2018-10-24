Kızılcahamam'da kış tedbirleri

ANKARA (AA) - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde kış mevsimine yönelik alınacak tedbirlerle ilgili toplantı düzenlendi.
Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız başkanlığında düzenlenen toplantıda, Kızılcahamam Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan ile kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri hazır bulundu.
Toplantıda, kış mevsiminde vatandaşların mağdur edilmeden normal hayat işleyişinin azami derede sürdürülmesi için kurumlar arası istişare içinde gerekli tedbirlerin alınması, vatandaşların, bilhassa öğrenci taşıyan şoförlerin araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları görüşüldü.