Kızılcahamam'da

ANKARA (AA) - Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde "Kariyer Günleri" kapsamında program düzenlendi.

Okul Müdürü Kadir Yaman, TUSAŞ üst düzey yöneticilerine, okul bölümlerini gezdirerek bilgi verdi.

Yaman, "Staj ve işe alımlarla ilgili görüşmeler yapmak üzere burada bir arada bulunmak benim için gurur verici. Öğrencilerimizin geleceği bizim için çok önemli." diyerek katılımcılara teşekkür etti.

TUSAŞ İnsan Kaynakları Başkan Vekili Mustafa Akkurt, "Uçak bölümü, uçak imalat işi son derece disiplinli bir iştir. İnanıyorum ki disiplinli bir şekilde çalışan öğrencilerimizi aramızda göreceğiz. Geçen yıl bine yakın, bu sene ise 500 kişiyi işe aldık, alımlar devam ediyor." diye konuştu.

Yapısal Genel Müdür Yardımcılığı Operasyonlar Direktörü İsmail Kılınç da öğrencilere hitap ederek, "Sizler hem geleceğimiz, hem hürriyetimiz hem de mesai arkadaşlarımızsınız. Sizleri TUSAŞ'ta görmeyi arzu ediyorum." dedi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney ise TAI sorumlularının ilçeye gelişlerinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "İnşallah gençlerimizi sizlere emanet ederek gelecekleri için aydınlık bir yol açacağız. Okulumuz ve öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Mehmet Yıldız da, "Bugün aramızda olamayan TUSAŞ Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil başta olmak üzere aramızda bulunan TUSAŞ üst düzey yöneticilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Programa, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Süleyman Acar, TUSAŞ Akademi Müdürü Tahsin Uğurlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programın sonunda Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız ve Belediye Başkanı Muhittin Güney’e, TUSAŞ İnsan Kaynakları Başkan Vekili Mustafa Akkurt ve Yapısal Genel Müdür Yardımcılığı Operasyonlar Direktörü İsmail Kılınç tarafından maket uçak hediye edildi.

Öğrencilere işe alım için başvuru formu dağıtılarak bilgiler verildi.

