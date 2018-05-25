Kızılcahamam'da İmam Hatip Okulları Platformu'ndan iftar programı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, İmam Hatip Okulları Platformu tarafından iftar programı düzenlendi.
İftar programına, eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, İmam Hatip Okullarının yöneticileri ve öğrenciler katıldı.
Milletvekili İşler, Kızılcahamamlılara hayırlı ramazanlar diledi.
İftar programının ardından İlçe Müftüsü Kılıçbay dua etti.