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Kızılcahamam'da ilçe idarecileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ANKARA (AA) - Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Belediye Başkanı Süleyman Acar, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.Aksoy, haber kategorisinde "Yavuz’un Akdeniz’e yolculuğu",...

Genel 10.12.2019, 14:46
Kızılcahamam'da ilçe idarecileri AA'nın
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ANKARA (AA) - Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Belediye Başkanı Süleyman Acar, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aksoy, haber kategorisinde "Yavuz’un Akdeniz’e yolculuğu", yaşamda İsa Terli’nin "İstanbul’un incisi", sporda Mustafa Yalçın’ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Acar ise haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşamda Halil Fidan’ın "Harran’da yaşam", sporda Erhan Elaldı’nın "Beytullah’ın azmi" fotoğraflarını tercih etti.

Aksoy ve Acar, her birini çok başarılı bulduklarını belirttikleri fotoğrafları çeken muhabir ve foto muhabirlerini kutladı.

#Ankara #Kızılcahamam
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