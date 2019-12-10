Son Dakika
Kızılcahamam'da ilçe idarecileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
ANKARA (AA) - Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Belediye Başkanı Süleyman Acar, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.Aksoy, haber kategorisinde "Yavuz’un Akdeniz’e yolculuğu",...
Genel 10.12.2019, 14:46
ANKARA (AA) - Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Belediye Başkanı Süleyman Acar, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Acar ise haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşamda Halil Fidan’ın "Harran’da yaşam", sporda Erhan Elaldı’nın "Beytullah’ın azmi" fotoğraflarını tercih etti.
Aksoy ve Acar, her birini çok başarılı bulduklarını belirttikleri fotoğrafları çeken muhabir ve foto muhabirlerini kutladı.
4°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 10 Aralık 2019
|İmsak
|06:13
|Güneş
|07:41
|Öğle
|12:39
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:50