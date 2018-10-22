Kızılcahamam'da huzurevi sakinlerine sağlık taraması

ANKARA (AA) - Kızılcahamam'da huzurevi sakinleri sağlık taramasından geçirildi.

Kızılcahamam Devlet Hastanesi ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Kızılcahamam Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi arasındaki iş birliği doğrultusunda 52 huzurevi sakini muayene edildi.

Huzurevine giden göğüs hastalıkları uzmanı Meltem Soyalp ile sağlık personeli, yaşlıları muayene ederek kan şekeri, tansiyon ölçümü ve solunum testini gerçekleştirdi.

Kızılcahamam Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Tuğba Avcı, verilen hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başta Başhekim Meftun Karataş, Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürü Nurdan Altunay olmak üzere hastane yönetimi ve personeline teşekkür etti.



