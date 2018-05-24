Kızılcahamam'da Huzur Operasyonu

ANKARA (AA) - Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, oyun salonları ve eğlence yerlerini denetledi.İlçe Emniyet Müdürlüğünce ilçe genelinde uyuşturucu, kumar gibi yasa dışı olayları engellemek için Huzur Operasyonu gerçekleştirildi.Ekipler,...