Kızılcahamam'da Huzur Operasyonu

ANKARA (AA) - Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, oyun salonları ve eğlence yerlerini denetledi.
İlçe Emniyet Müdürlüğünce ilçe genelinde uyuşturucu, kumar gibi yasa dışı olayları engellemek için Huzur Operasyonu gerçekleştirildi.
Ekipler, kahvehane, oyun salonu, internet kafe gibi yerleri denetledi. 30 polisin katıldığı operasyonda yüzlerce kişinin GBT'si sorgulanıp üst araması yapıldı.
Aramalarda kumar oynamakta kullanılan 3 cihaz ile kumar oynamada kullanıldığı değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.