Kızılcahamam'da hırsızlık iddiası

ANKARA (AA) - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir kişinin 550 lirasını çaldıkları iddia edilen İran uyruklu 2 şüpheli, yakalandı.

Polise başvuran Halil Ertürk (55), Şehit Mehmet Erdem Caddesi'nde yanına gelen 2 kişinin 20 lira gösterip, bundan daha büyük Türk parası olup olmadığını sorduğunu, turist sandığı bu kişilere 2 bin 350 lirayı gösterdiğini söyledi.

Ertürk, 2 kişinin, paraları alıp inceledikten sonra iade ettiğini, saydığında 550 lira eksik olduğunu fark ettiğini anlattı.

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, İran uyruklu şüpheliler Akbar T. (53) ve Morteza A'yı (30) Sincan ilçesinde yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde 3 cep telefonu, pasaport, 650 bin İran riyali, 1000 Suriye lirası, 100 avro, 633 dolar ve 475 lira bulundu.

Şüpheliler, sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

