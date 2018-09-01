Kızılcahamam'da hafızlık eğitimini tamamlayanlar icazet aldı

ANKARA (AA) - Kızılcahamam Müftülüğüne bağlı Akyüzler Kur'an Kursunda hafızlıklarını tamamlayan 17 öğrenci için İcazet ve Taç Giyme Töreni yapıldı.
Akyüzler Kur'an Kursunda hafızlık eğitimini tamamlayan hafızlar, Yabanabad Camisindeki törenle icazet alıp taç giydi.
Hafızların Kur'an tilaveti yaptığı ve ilahiler seslendirdiği törende, icazet alan hafızlara çeşitli hediyeler takdim edildi.
Törene, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Süleyman Acar, Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş ve İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay da katıldı.