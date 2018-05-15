Kızılcahamam'da engelliler bir araya geldi

ANKARA (AA) - Kızılcahamam Belediyesinin düzenlediği Engelliler Haftası etkinliği kapsamında engelliler bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen yemeğe, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, Belediye Meclis üyeleri, engelliler ve aileleri katıldı.

Başkan Güney, tüm engeli ve engelli ailelerinin Engelliler Haftası'nı kutlayarak, yemeğe katıldıkları için teşekkür etti.

Öte yandan, Kaymakamı Yıldız, Güney ve İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, Kızılcahamam Engelliler Derneğini ziyaret etti.



Dernek Başkanı Yusuf Ziya Ertürk'ten dernek çalışmaları hakkında bilgiler alan Yıldız ve Güney, engelli vatandaşlarla sohbet etti.

Ertürk, ziyaretten dolayı mutlu olduğunu belirterek, kendilerini bu özel günlerde yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.