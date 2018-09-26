Kızılcahamam'da Devlet Hastanesine yoğun bakım ünitesi

ANKARA (AA) - Kızılcahamam Devlet Hastanesi bünyesinde oluşturulan 1. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi hizmete girdi.

Yaklaşık 100 metrekare kullanım alanına sahip 6 yataklı cerrahi müdahalelere imkan sunacak ameliyathanede son teknoloji cihazlar bulunuyor.

Başhekim Meftun Karataş, yaptığı açıklamada, ilçeye sevk edilen hastalara vakit kaybetmeden bu ünite ile daha kolay hizmet sunulacağını belirtti.

Bu ünitedeki yatak sayısının arttırılması için çalışacaklarını aktaran Karataş, 2. basamak yoğun bakım ünitesine geçişin sağlanabileceğini dile getirdi.