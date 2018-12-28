Kızılcahamam'da başarılı güreşçiler ödüllendirildi

ANKARA (AA) - Kızılcahamam ilçesinde başarılı güreşçilere ödül verildi.

Kızılcahamam Belediyesi Nikah ve Toplantı Salonundaki "Güreşin En'leri 2018" ödül törenine, Kızılcahamam Belediye Başkan Vekili Fahrettin İlhan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Barun, AK Parti İlçe Başkan yardımcıları Güray Altunay, Kadir Furuncu ve Ahmet Yurt, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Taha Sarı, Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Mehmet Ayhan, sporcular ve aileleri katıldı.

Kızılcahamam Belediyesi güreş antrenörü Halil Yılmaz, takıma destek olan herkese teşekkür etti.

Belediye Başkanı Vekili Fahrettin İlhan da güreş camiasını başarılarından dolayı tebrik etti.

Konuşmaların ardından bu yıl ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılı olan güreşçilere ödül ve plaket verildi.



