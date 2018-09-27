Kızılcahamam'da aşure etkinliği

ANKARA (AA) - Kızılcahamam İmam Hatip Ortaokulunda, muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenledi. Okul bahçesinde, öğrenci, öğretmen ve veli kaynaşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliğe öğrenci ve veliler yoğun ilgi gösterdi. Kızılcahamam...