Kızılcahamam'da aşure etkinliği

ANKARA (AA) - Kızılcahamam İmam Hatip Ortaokulunda, muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenledi.
Okul bahçesinde, öğrenci, öğretmen ve veli kaynaşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliğe öğrenci ve veliler yoğun ilgi gösterdi.
Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız'ın da aşure dağıttığı etkinliğe Belediye Başkanı Muhittin Güney, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Bilgi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay ile AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Süleyman Acar katıldı.