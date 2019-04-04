Kızılcahamam'da aile eğitimi başladı

ANKARA (AA) - Kızılcahamam Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından aile eğitim başlatıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde verilen eğitime aileler ilgi gösterdi.

Eğitim koordinatörü Yaşar Sarı, yaptığı açıklamada, ilk, orta ve lise öğrencilerinin velilerine yönelik psikolojik danışmanlar Merve Balcı, İlknur Atalay ve Şerife Betül Akyazı tarafından anne baba tutumları, başarıda ailenin rolü ve aile içi iletişim gibi konularda 6 hafta eğitim verileceğini söyledi.

Sarı, tüm anne ve babaları eğitime davet etti.