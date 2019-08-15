Kızılcahamam’da açık havada sinema gösterimi

(AA) -Belediyesinin açık hava sinema etkinliği kapsamında 19-22 Ağustos tarihleri arasında “Bizim İçin Şampiyon” “Ayla” “Babam ve Oğlum” ve “Ertuğrul 1890” filmleri gösterilecek.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı açıklamada ilk kez düzenlenecek etkinliğin ilgi görmesini beklediklerini belirterek, "Kızılcahamam kültürün, sanatın, sosyal yaşamın ve Cumhuriyetin başkenti Ankara’nın akciğeridir. Kızılcahamamlıların kültürel ve sosyal etkinliklerden eksik kalmaması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz." ifadelerini kullandı.