Kızılcahamam'da

ANKARA (AA) - Tıbbi tedarikçileri buluşturan "5. Tıbbi Tedarik Kongresi", Kızılcahamam ilçesinde başladı.

Bir otelde düzenlenen kongreye, Sağlık Bakan Yardımcıları Emine Alp Meşe ve Şuayip Birinci, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Dr. Abdulvahit Sözüer, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven ve SGK Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı katıldı.

Protokol konuşmalarından sonra katılımcılar stantları gezdi.

Oturumlarla başlayan kongre, 13 Aralık'ta sona erecek.