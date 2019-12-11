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Kızılcahamam'da "5. Tıbbi Tedarik Kongresi"
ANKARA (AA) - Tıbbi tedarikçileri buluşturan "5. Tıbbi Tedarik Kongresi", Kızılcahamam ilçesinde başladı.Bir otelde düzenlenen kongreye, Sağlık Bakan Yardımcıları Emine Alp Meşe ve Şuayip Birinci, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler...
Genel 11.12.2019, 12:29
ANKARA (AA) - Tıbbi tedarikçileri buluşturan "5. Tıbbi Tedarik Kongresi", Kızılcahamam ilçesinde başladı.
Protokol konuşmalarından sonra katılımcılar stantları gezdi.
Oturumlarla başlayan kongre, 13 Aralık'ta sona erecek.
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