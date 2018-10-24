Kızılcahamam’da 280 öğrenciye yardım

ANKARA (AA) - AK Parti Ankara İl Başkanlığı Sosyal Politikalar Başkanlığı, Kızılcahamam'da taşımalı sistemle öğretim gören 3 okulda 280 öğrenciye mont, mot, kırtasiye ve gıda yardımı yaptı.

Kızılcahamam Akdoğan İlköğretim Okulu, Güvem İlköğretim Okulu ve Perihan Erdoğan İlkokulu'nda gerçekleşen dağıtım töreninde, AK Parti Ankara Sosyal Politikalar Başkanı Vekili Nizami Gülşen ile Yönetim Kurulu Üyesi Dora Kübra Yıldız katıldı.

AK Parti Ankara İl Başkanlığı Sosyal Politikalar Başkan Vekili Nizami Gülşen, yaptığı açıklamada, "Malzemeleri aramızda toplayarak aldık. Öğrencilerimizin gözlerindeki bu mutluluk görülmeye değerdi. Güle güle giysinler, kullansınlar." dedi.