Kızılcahamam'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi.

Kızılcahamam Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından demokrasi, insan hakları, vatan sevgisi, milli birlik ve beraberlik, yurt bilinciyle ilgili konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.

Programda öğrencilere 15 Temmuz gecesi yaşananlara ilişkin slayt izletildi.

Okuldaki programın ardından okul müdürü Esen Keskin, başmüdür yardımcısı Bekir Yılmaz ve öğrenciler, 15 Temmuz şehidi Hakan Gülşen, Mehmet Gülşen ve Lütfi Gülşen'in annesi Muzaffer Gülşen'i evinde ziyaret etti.