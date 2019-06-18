Kızılcahamam'a özel pul bastırıldı

ANKARA (AA) - Kızılcahamam'ın tanıtımına katkı sağlamak üzere kurumsal posta gönderilerinde kullanılmak üzere pul bastırıldı.

PTT Kızılcahamam İlçe Müdürü Bahri Avşaroğlu, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar’ı ziyaret etti.

Ziyarette Belediye Başkanı Acar'ın talebiyle bastırılan ve ilçenin kültürel değerlerini yansıtan 18 çeşit posta pulunu takdim eden Avşaroğlu, pulların Kızılcahamam’ın tanıtımına katkı sağlayacağını belirtti.

Belediye Başkanı Süleyman Acar ise bütün posta gönderilerini logo ve kültürel değerlerin bulunduğu pullarla yapacaklarını belirterek, "Sağ olsunlar PTT’miz de bize yardımcı oldu. Tüm posta gönderilerimizde ilçemizi tanıtan değişik fotoğraflarından oluşan pullarımızı kullanacağız." dedi.