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Kızılcahamam'a 95 konut, 17 dükkan yapılıyor
ANKARA (AA) - Kızılcahamam ilçesinde TOKİ tarafından hayata geçirilecek 95 konutluk kentsel dönüşüm ve gelişim kapsamındaki projenin inşaat çalışması devam ediyor. Tünel kalıp sistemiyle yapılacak projede 95 konutun yanı sıra, 17 dükkan,...
Genel 11.12.2019, 12:04
ANKARA (AA) - Kızılcahamam ilçesinde TOKİ tarafından hayata geçirilecek 95 konutluk kentsel dönüşüm ve gelişim kapsamındaki projenin inşaat çalışması devam ediyor.
Projenin şartnameye göre 500 günde tamamlanarak teslim edilmesi gerekiyor.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Kızılcahamam Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde yapılan çalışmalar kapsamında 1. etap 101 hektar alanda olacak. Bu güzel proje inşallah 500 takvim gününde tamamlanacak. Allah'ın izniyle Kızılcahamam’ı güzel günler bekliyor." dedi.
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