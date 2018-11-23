Kızılcahamam Yukarı Canlı Mahalle Camisi ibadete açıldı

ANKARA (AA) - Kızılcahamam Yukarı Canlı Mahalle Camisi, düzenlenen törenle ibadete açıldı.
Cuma namazından önce Mevlid-i Şerif okundu.
Açılış törenine, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu ,Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Süleyman Acar, bürokratlar, iş insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.