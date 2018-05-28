Kızılcahamam protokolü huzurevi iftarına katıldı

ANKARA (AA) - Kızılcahamam protokolü huzurevinde düzenlenen iftar programına katıldı.
Kızılcahamam Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, düzenlenen iftar programıyla ilçe protokolünü konuk etti.
Huzurevi Müdürü Tuğba Avcı'nın ev sahipliğindeki iftara, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, Cumhuriyet Başsavcısı Vural Eker, Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Seyhan Akıska, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Bilgi, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan, belediye meclisi üyeleri, Ankara İl Yaşlı Bakım Hizmetleri müdür yardımcıları ve Ankara’nın ilçelerindeki huzurevlerinin müdürleri katıldı.
İftar sonrasında Kaymakam Yıldız ve Belediye Başkanı Güney, huzurevi sakinleriyle sohbet etti.
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