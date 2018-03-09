Kızılcahamam Öğretmenevi'nde tadilat yapıldı

ANKARA (AA) - Kızılcahamam Öğretmenevi'nde genel tadilat yapıldı.

Yıllardır faaliyet gösteren ilçedeki Öğretmenevi'nde kısa bir süre önce başlatılan tadilat çalışmaları tamamladı.

Tadilattan sonra tekrar faaliyete geçirilen öğretmenevi, Kızılcahamam yerel protokolü tarafından ziyaret edildi.

Öğretmenevi ziyaretine, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Süleyman Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Vural Eker, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Canpolat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, gazetecilere burada yaptığı açıklamada, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız ve Belediye Başkanı Muhittin Güney'in destekleriyle öğretmenlere yakışır bir öğretmen evi yapılması için 220 bin lira ödenek çıkararak tadilatın gerçekleştirildiğini söyledi.

Ziyaret, ilçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın yaptığı dua ile sona erdi.



