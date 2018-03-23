Kızılcahamam MYO'ya ziyaret

ANKARA (AA) - "Kuşaklararası Dayanışma" kapsamında, Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu (MYO) ziyaret edildi.

Ankara Üniversitesi'nce geleneksel hale getirilen "Kuşaklararası Dayanışma" kapsamında, Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş'in eşi Nebahat İbiş, Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Emine Özmete ve Geriatri Anabilimdalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevgi Aras, Kızılcahamam MYO Müdürü Prof. Dr. Seyhan Akıska'yı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akıska, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

