Kızılcahamam MYO'da Atatürk anıldı

ANKARA (AA) - Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından Atatürk'ü Anma Programı düzenlendi.
Kızılcahamam Hakimevi Konferans Salonunda düzenlenen programa Kaymakam Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Necdet Aysal, Kızılcahamam MYO Müdürü Prof. Dr. Seyhan Akıska, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Programda Doç. Dr. Necdet Aysal tarafından "Mustafa Kemal Atatürk" konulu konferans verildi.
Kaymakam Yıldız, konferans sonunda Aysal'a çiçek verdi.