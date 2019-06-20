Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu ilk mezunlarını verdi

ANKARA (AA) - Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu, 2018-2019 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi. 1

Kızılcahamam Eliz Otel’de düzenlenen törene, Kaymakam Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Hamza Ocak, Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Seyhan Akıska, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Barun, partilerin ilçe başkanları, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, yüksekokulların müdürleri ve davetliler katıldı.

Başkan Acar, yaptığı konuşmada, öğrencilerin yetiştirilmesinde emeği geçen hocalarımıza teşekkür ederek, 81 ilin farklı bölgelerinden okumak için gelen ve mezun olan öğrencilerin Kızılcahamam’ı unutmamalarını temenni etti.

Törende, dereceye giren öğrencilere ödülleri, Kaymakam Yıldız, Başkan Acar, Seyhan Akıska ve Başsavcı Ocak tarafından verildi.

Mezuniyet belgelerin verilmesinin ardından öğrenciler, antlarını okuyarak kep attı.





