ANKARA (AA) - Kızılcahamam'da teknolojik anlamda üreten nesil kültürünü yaygınlaştırmak için başlayan "Kızılcahamam Kodluyor Projesi" devam ediyor.

Projenin tüm okullarda yürütülmesi için her okuldan farklı branşlarda 20 öğretmen, Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezinde 32 saat sürecek kodlamaya giriş, temel elektronik ve arduino dersleri için bir araya geldi.

Eğitim alan öğretmenler okullarına döndüklerinde dersleri için içerikler üretecek. Bu içerikler okullarda paylaşılarak her öğrencinin bundan yararlanması sağlanacak.

Kızılcahamam İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, "Öğrencilerimizi dijital bağımlı ve tüketen değil, üreten ve daha güzel bir dünya hazırlayan nesil olarak yetiştireceğiz." dedi.