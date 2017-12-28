Kızılcahamam Kaymakamı Yıldız halk toplantısı yaptı

ANKARA (AA) - Kızılcahamam Kaymakamlığı tarafından düzenlenen halk toplantıları Çavuşlar Mahallesi'nde devam etti. Çavuşlar Mahallesi'ndeki vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirilebilmeleri amacıyla düzenlenen toplantıya...