Kızılcahamam Kaymakamı Yıldız halk toplantısı yaptı

ANKARA (AA) - Kızılcahamam Kaymakamlığı tarafından düzenlenen halk toplantıları Çavuşlar Mahallesi'nde devam etti.
Çavuşlar Mahallesi'ndeki vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirilebilmeleri amacıyla düzenlenen toplantıya Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, belediye başkanı Muhittin Güney'in yanı sıra ilçedeki bazı kurumların müdürleri katıldı.
Vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini dinleyen Kaymakam Yıldız, sorunların çözüme kavuşturulması için çalışma başlatacaklarını belirtti.