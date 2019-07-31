Kızılcahamam Karabük ve Zonguldak'ta tanıtıldı

ANKARA (AA) - Kızılcahamam Belediyesi, Karabük ve Zonguldak il merkezinde Kızılcahamam tanıtım standı açtı.Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ın talimatıyla stantta, belediye personeli tarafından Kızılcahamam tanıtımı yapılarak...

Kızılcahamam Karabük ve Zonguldak'ta tanıtıldı
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ANKARA (AA) - Kızılcahamam Belediyesi, Karabük ve Zonguldak il merkezinde Kızılcahamam tanıtım standı açtı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ın talimatıyla stantta, belediye personeli tarafından Kızılcahamam tanıtımı yapılarak vatandaşlar ilçeye davet edildi.

İlçeye özgü ürünlerin ve lezzetlerin yer aldığı standa, Karabük ve Zonguldak'ta yaşayan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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