Kızılcahamam Karabük ve Zonguldak'ta tanıtıldı

ANKARA (AA) - Kızılcahamam Belediyesi, Karabük ve Zonguldak il merkezinde Kızılcahamam tanıtım standı açtı.
İlçeye özgü ürünlerin ve lezzetlerin yer aldığı standa, Karabük ve Zonguldak'ta yaşayan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
ANKARA (AA) - Kızılcahamam Belediyesi, Karabük ve Zonguldak il merkezinde Kızılcahamam tanıtım standı açtı.Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ın talimatıyla stantta, belediye personeli tarafından Kızılcahamam tanıtımı yapılarak...
ANKARA (AA) - Kızılcahamam Belediyesi, Karabük ve Zonguldak il merkezinde Kızılcahamam tanıtım standı açtı.
İlçeye özgü ürünlerin ve lezzetlerin yer aldığı standa, Karabük ve Zonguldak'ta yaşayan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.