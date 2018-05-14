Kızılcahamam Huzurevi’nde Anneler Günü programı

ANKARA (AA) - Kızılcahamam Kaymakamlığınca, Anneler Günü programları kapsamında Kızılcahamam Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde etkinlik gerçekleştirildi.

Programda, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay tarafından Kur'an okundu, dua yapıldı.

Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney ve AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Acar da etkinlikte yer aldı.

Kaymakam Yıldız ve Başkan Güney, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.

Daha sonra huzurevi sakinlerine çeşitli hediyeler dağıtıldı, pasta kesildi.