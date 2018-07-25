Kızılcahamam doğal stüdyo gibi

ANKARA (AA) - Başkentin turistik bölgelerinden Kızılcahamam, evlilik hazırlığı yapan çiftlerin fotoğraf mekanı oldu.

Kızılcahamam, çevre illerden gelen çiftler tarafından da adeta doğal stüdyo olarak kullanılıyor.

Aile albümü yapmak isteyenler de Kızılcahamam'ın doğal güzelliklerinden yararlanıyor.

Kızılcahamam Belediyesi tarafından hazırlatılan ve Kargasekmez mevkisi verici direklerinin bulunduğu noktaya yerleştiriyen "Kızılcahamam" yazısı ile Abacı Peribacaları ve Soğuksu Milli Parkı, çiftlerin ve turistlerin önünde objektife poz verdiği yerlerin başında geliyor.