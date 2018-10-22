Kızılcahamam Devlet Hastanesine palyatif bakım ünitesi

ANKARA (AA) - Kızılcahamam Devlet Hastanesi bünyesinde oluşturulan 6 yataklı palyatif bakım ünitesi hizmete girdi.

Kızılcahamam Devlet Hastane Başhekimi Meftun Karataş, yaptığı açıklamada, palyatif bakım merkezinin yaşlı, onkolojik ve nörolojik hastalarda çıkabilen ve kronik seyreden komplikasyonların bakımı için yapılan bir ünite olduğunu söyledi.

Bu hizmetlerin sağlık camiası için çok önemli olduğunu belirten Karataş, şunları kaydetti:

"Bu hastaların evlerde tedavi görme imkanı yok, hasta için, hasta sahipleri için imkansız. Dolayısıyla böyle bir merkezi yeni hastanemizin açıldığı günden beri kurmayı planlamıştık. Bu bölüm hastalara çok önemli hizmetler verecektir. Şu anda gerçekten hizmete muhtaç birçok hasta bu merkezde yatıyor, tedavi görüyor. Hastalarla sohbet ettik. Memnun olduklarını söylediler. Onların memnuniyetini duymak beni çok mutlu etmiştir."



