Kızılcahamam Devlet Hastanesinde iftardan sonra poliklinik hizmeti verecek

ANKARA (AA) - Kızılcahamam Devlet Hastanesi, ramazan ayında iftardan sonra 21.00 ile 23.00 saatleri arasında 1 poliklinikte hizmet verecek.

Kızılcahamam Devlet Hastanesi Başhekimi Meftun Karataş. ramazanda oruç tutan vatandaşlardan bazılarının gündüz poliklinikten faydalanmadığını aktardı.

Karataş, "Bu nedenle iftardan sonra bir polikliniğimiz hizmet vermeye devam edecek. Ramazan ayı boyuncada oruçlu olduğu için gündüz polikliniklere gelemeyen hastalarımız için akşam iftardan sonra poliklinik hizmeti vermeyi sürdüreceğiz." dedi.

