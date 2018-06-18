ANKARA (AA) - Kızılcahamam Devlet Hastanesi, yeni binasında hizmet vermeye başladı.

Yeni yaptırılan Kızılcahamam Devlet Hastanesinde taşınma işlemleri tamamlandı.

Başhekim Meftun Karataş, yaptığı açıklamada, hastane taşınma işlemleri sırasında, poliklinikler ve özellikle acil servis bölümünde hiçbir hastanın mağdur edilmediğini belirtti.

Karataş, "Bugün itibarıyla yeni hastane binamızda hizmetlerimize devam edeceğiz. Bu aşamada anlayış gösteren hastalarımıza teşekkür ederim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hastanemiz, Kızılcahamam'a hayırlı olsun." dedi.