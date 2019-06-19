Kızılcahamam Belediyesinin ilaçlama çalışmaları

ANKARA (AA) - Kızılcahamam Belediyesinin merkez ve mahallelerinde ilaçlama çalışmaları sürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez ve mahalleler ile halk sağlığını korumak için haşere ilaçlaması yapılıyor.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, vatandaşların talepleri doğrultusunda rutin uygulamaların da kapsamını genişlettiklerini vurguladı.

İlaçlama çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Acar, " Vatandaşlarımızın sağlığına tehdit unsuru olan, ciddi sorun teşkil edebilecek her duruma karşı etkin bir çalışma uyguluyoruz. Tedbiri elden bırakmadan çalışmalarımız devam ediyor. Mahallelerimizin tamamında bu çalışmayı yapıyoruz.” dedi.

