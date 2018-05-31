Kızılcahamam Belediyesinden personellerine iftar

ANKARA (AA) - Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, belediye çalışanları için iftar verdi.

İlçedeki bir düğün salonunda verilen iftar yemeğine, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Süleyman Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan, belediye meclis üyeleri, AK Parti Kızılcahamam Kadın Kolları Başkanı Fatma Yıldız, belediye çalışanları ve aileleri katıldı.

Başkan Güney ve eşi Ayşe Güney davetlileri kapıda karşıladı.

Güney, belediyenin çalışanlarıyla bir arada iftar yapmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, iftar yemeğinin sponsoru olan 3K şirketine ve katılan herkese teşekkür etti.