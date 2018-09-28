Kızılcahamam Belediyesinden hastanede aşure dağıtımı

ANKARA (AA) - Kızılcahamam Belediyesince muharrem ayı dolayısıyla Kızılcahamam Devlet Hastanesi bahçesinde aşure dağıtıldı.

Belediye Başkanı Muhittin Güney, burada yaptığı açıklamada, muharremin çok faziletli bir ay olduğunu söyledi.

Güney, "İslami takvime göre birçok olay, birçok mucize bu ayda meydana geliyor. Maalesef üzüntü veren Kerbela olayı da bu ayda yaşandı. Rabbim bugüne kadar İslamiyet ve bu ülke için şehit olmuş şehitlerimize rahmet eylesin." dedi.

Aşure dağıtımına Kaymakam Mehmet Yıldız ve diğer protokol üyeleri de katıldı.