Kızılcahamam Belediyesinde devir teslim töreni

ANKARA (AA) - Kızılcahamam Belediye Başkanı Başkan Süleyman Acar, görevine başladı.

İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldıktan sonra belediye meclis üyeleriyle Belediye Başkanlığı önüne gelen Acar, görevi eski başkan Muhittin Güney'den devraldı.

Acar, burada yaptığı konuşmada, ilçe halkına gösterdikleri teveccüh için teşekkür ederek, "Ekibimizle verdiğimiz sözlerin arkasında duracağımızı ve Kızılcahamam'a en iyi hizmeti yapacağımızı, parti gözetmeksizin herkesi kucaklayacağımızı bildirir, saygılar sunarım." dedi.



Eski başkan Güney ise Kızılcahamam'ın her zaman olduğu gibi AK Parti'nin yanında olduğunu ifade ederek, Süleyman Acar'a görevi teslim etmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay tarafından okunan duanın ardından kurban kesildi.

Devir teslim törenine, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Seyhan Akıska, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Barun, MHP İlçe Başkanı Muzaffer Gökmen, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, tören sonrası makamında tebrikleri kabul etti.