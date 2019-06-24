ANKARA (AA) - Kızılcahamam Belediyesi Güreş Takımının kampı sona erdi.
Kızılcahamam Belediyesi Güreş Takımı ve U-15 Milli Takım Teknik Direktörü Halil Yılmaz, Kızılcahamam'ın güreşin merkezi olduğunu söyledi.
ANKARA (AA) - Kızılcahamam Belediyesi Güreş Takımının kampı sona erdi.Kızılcahamam Belediyesi Güreş Takımı ve U-15 Milli Takım Teknik Direktörü Halil Yılmaz, Kızılcahamam'ın güreşin merkezi olduğunu söyledi.27-30 Haziran tarihleri...
ANKARA (AA) - Kızılcahamam Belediyesi Güreş Takımının kampı sona erdi.
Kızılcahamam Belediyesi Güreş Takımı ve U-15 Milli Takım Teknik Direktörü Halil Yılmaz, Kızılcahamam'ın güreşin merkezi olduğunu söyledi.